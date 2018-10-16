У Тернополі внаслідок пожежі в гаражному кооперативі згорів автомобіль, ще два пошкоджено (фото)

Вогнем знищено один автомобіль, пошкоджено ще 2 автомобіля, а також облицювання стін та стелі гаражного приміщення на площі 30 м кв.

У Тернополі внаслідок пожежі в гаражному кооперативі згорів автомобіль, ще два пошкоджено.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 жовтня о 15:50 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на території гаражного кооперативу на вул. Будного.

Вогнем знищено один автомобіль, пошкоджено ще 2 автомобіля, а також облицювання стін та стелі гаражного приміщення на площі 30 м кв.

Загорання ліквідовано черговими караулами 2-ї та 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.