У Тернополі внаслідок пожежі в гаражному кооперативі згорів автомобіль, ще два пошкоджено (фото)
10:22, 16 жовтня 2018Тернопіль
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Вогнем знищено один автомобіль, пошкоджено ще 2 автомобіля, а також облицювання стін та стелі гаражного приміщення на площі 30 м кв.
У Тернополі внаслідок пожежі в гаражному кооперативі згорів автомобіль, ще два пошкоджено.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, 15 жовтня о 15:50 до оперативно-диспетчерської служби Управління надійшло повідомлення про пожежу на території гаражного кооперативу на вул. Будного.
Вогнем знищено один автомобіль, пошкоджено ще 2 автомобіля, а також облицювання стін та стелі гаражного приміщення на площі 30 м кв.
Загорання ліквідовано черговими караулами 2-ї та 1-ї ДПРЧ 1-го державного пожежно-рятувального загону Управління.
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