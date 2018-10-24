На Тернопільщині судитимуть юнака за наругу над прапором України

П'яний молодик зірвав прапор України поблизу пам’ятника «Героям Майдану» у Теребовлі та здійснив публічну наругу над ним.

На Тернопільщині судитимуть юнака за наругу над Державним Прапором України.

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, встановлено, що наприкінці вересня цього року мешканець Теребовлі, перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння у парку «Молодіжний», що в Теребовлі, зірвав Державний Прапор України, розташований поблизу пам’ятника «Героям Майдану».

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Юнак у присутності сторонніх осіб, які не є співучасниками злочину, демонстрував своє зневажливе ставлення до Державного Прапору України, вдаряв ним об землю, в результаті чого зламав флагштог, на якому було закріплене полотнище. Згодом він покинув місце вчинення злочину, взявши прапор із собою.

Обвинувальний акт у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 338 КК України, (публічна наруга над Державним Прапором України) Теребовлянською місцевою прокуратурою скеровано до суду.