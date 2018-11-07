Голова ТОДА вимагає від голів райрад та РДА ліквідувати заборгованість перед освітянами та медиками та покарати посадовців, причетних до заборгованості

Барна також закликав керівників оптимізувати свої структури.

Голова ТОДА Степан Барна вимагає від голів районних рад та райдержадміністрацій ліквідувати заборгованість перед освітянами та медиками та покарати посадовців,причетних до заборгованості.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, аналогічні вимоги тримали керівники лікувальних установ.

Барна також закликав керівників оптимізувати свої структури.

«Провівши детальний аналіз, сьогодні ми бачимо нераціональний розподіл та використання вільних залишків коштів загального фонду місцевих бюджетів, зокрема, в частині виплати заробітних плат працівникам бюджетної сфери. Минулого року також спостерігалася проблема щодо виплати зарплат працівникам медичних установ області, на вирішення якої з держбюджету було спрямовано майже 70 млн грн додаткових коштів. Однак цьогоріч органи місцевого самоврядування мають самотужки погасити цю заборгованість. Адже коли, умовно кажучи, у районній лікарні, що розрахована на 150 ліжко-місць, працює 300 медиків — це як мінімум неефективне використання ресурсів. Чому не здійснюються заходи із оптимізації, насамперед, повинні відповідати голови районних рад та райдержадміністрацій. Стабілізаційна дотація — це питання до органів державної влади. Проте ніколи до них не звертаються, для прикладу, стосовно відповідності займаної посади того чи іншого головного лікаря», – підкреслив Барна.

Він наголосив, що з боку органів місцевого самоврядування повинні здійснюватися чіткі кроки щодо притягнення до дисциплінарної відповідальності чи звільнення головних лікарів або посадових осіб, які причетні до формування такої заборгованості.

У Міністерство освіти і науки України вже скерований лист щодо перерозподілу 10,3 млн грн освітньої субвенції для міст обласного значення Тернопільщини.

Для закладів охорони здоров’я області заплановано скерувати додатково 12,8 млн грн, у тому числі 5 млн грн на співфінансування сільської медицини, 4 млн грн на виплати заробітних плат працівникам Центру надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.