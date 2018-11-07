На Тернопільщині складено вже 19 адмінпротоколів щодо водіїв вантажівок, які забруднюють дороги болотом (фото)

Така недбалість створює небезпечну ситуацію для учасників дорожнього руху.

На Тернопільщині складено вже 19 адмінпротоколів щодо водіїв вантажівок, які, виїжджаючи з полів, забруднюють дороги болотом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з початком періоду збору врожаю досить часто водії транспортних засобів виїжджають на дорогу, не очищуючи колеса, що призводить до забруднення проїжджої частини.

Така недбалість, каже заступник начальника управління превентивної діяльності ГУНП в області Юрій Бучковський, створює небезпечну ситуацію для учасників дорожнього руху.

«Не рідко ґрунт на узбіччі стає причинами дорожньо-транспортних пригод», – стверджує Бучковський.

Наразі в області правоохоронці проводять рейди, в разі їх виявлення порушників змушують їх усунути забруднення, а у випадку ігнорування – складають адмінпротоколи.

Наразі, за даними поліції, уже 19 порушників відповідатимуть перед законом відповідно до ст. 139 кодексу України про адміністративні правопорушення (пошкодження автомобільних доріг, вулиць, дорожніх споруд, залізничних переїздів і технічних засобів регулювання дорожнього руху, створення перешкод для руху та невжиття необхідних заходів щодо їх усуненняиття).