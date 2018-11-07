Суд скасував наказ Тернопільського міського управління освіти щодо запровадження плати в дошкільних закладах для дітей без тернопільської прописки як протиправний

Позов до суду на управління освіти і науки міськради подала Анна Хасан після того, як її 5-річного сина у червні вихователі не впустили в дитсадок №20 через несплату за навчання.

Тернопільський окружний адміністративний суд скасував наказ міського управління освіти щодо запровадження плати в дошкільних закладах для дітей без тернопільської прописки.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні відповідну ухвалу на заключному судовому засіданні оприлюднила суддя Надія Дерех.

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Позов до суду на управління освіти і науки міськради подала Анна Хасан після того, як її 5-річного сина у червні вихователі не впустили в дитсадок №20 через несплату за навчання.

Водночас жінка відмовлялася платити запроваджену управлінням освіти плату в 1,215 тис. грн. для дітей без тернопільської прописки, оскільки вважала таку ініціативу управління неконституційною та такою, що суперечить чинному законодавству.

За даними адвоката позивачки Ростислава Небельського, на судові слухання представники управління освіти та міськради не з’являлися.

Сьогодні суд визнав наказ управління освіти №261, згідно з яким батьків дітей, не зареєстрованих в Тернополі, зобов’язували додатково сплачувати 1 тис. 215 грн за надання послуг дошкільних навчальних закладів, протиправним та нечинним.