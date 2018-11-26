Вирішується питання про притягнення батьків малолітнього до адміністративної відповідальності.

На Тернопільщині з опіками кисті госпіталізували 9-річного хлопця, який за інструкцією з інтернету в домашніх умовах спробував влаштувати феєрверк.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, малолітній з Монастириського району переглянув відео в соцмережах про методику виготовлення феєрверків, відтак вирішив втілити побачене. На певному етапі конструкція вибухнула, покалічивши школяра.

З раною кисті лівої руки його доправили в районну лікарню, де в нього виявили контузію м'яких тканин, опіки та інфекцію.

Вирішується питання про притягнення батьків малолітнього до адміністративної відповідальності за ст.184 КУпАП (невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).