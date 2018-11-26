Барна обговорив з правоохоронцями комплекс заходів для недопущення розбалансування ситуації на території Тернопільщини

18:29, 26 листопада 2018
Тернопіль
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Барна обговорив з правоохоронцями комплекс заходів для недопущення розбалансування ситуації на території Тернопільщини / фото: прес-служба ТОДА

За його словами, що після вчорашньої агресії Росії в Керчинській протоці та засідання РНБО, сьогодні вранці він провів нараду з керівниками правоохоронних структур.

А сьогодні ввечері ще відбудеться закрите засідання Ради оборони Тернопільської області, де з керівниками усіх підрозділів правоохоронних, військових та контролюючих органів будуть обговорені ключові напрями реалізації прийнятого положення на засіданні ради нацбезпеки та оборони України.

"Перед нами стоять три ключові завдання: мобілізація територіальної оборони області, організація і забезпечення охорони порядку, забезпечення охорони стратегічних об'єктів інфраструктури. Власне, всі ці кроки мають бути присутні у наших подальших діях. Надалі ми будемо відпрацьовувати комплекс заходів, які унеможливлять розбалансування ситуації на території області", – зазначив Барна.

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