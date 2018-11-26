Барна обговорив з правоохоронцями комплекс заходів для недопущення розбалансування ситуації на території Тернопільщини

Голова ТОДА Степан Барна обговорив з правоохоронцями комплекс заходів для недопущення розбалансування ситуації на території області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Барна повідомив сьогодні під час Ради регіонального розвитку.

За його словами, що після вчорашньої агресії Росії в Керчинській протоці та засідання РНБО, сьогодні вранці він провів нараду з керівниками правоохоронних структур.

А сьогодні ввечері ще відбудеться закрите засідання Ради оборони Тернопільської області, де з керівниками усіх підрозділів правоохоронних, військових та контролюючих органів будуть обговорені ключові напрями реалізації прийнятого положення на засіданні ради нацбезпеки та оборони України.

"Перед нами стоять три ключові завдання: мобілізація територіальної оборони області, організація і забезпечення охорони порядку, забезпечення охорони стратегічних об'єктів інфраструктури. Власне, всі ці кроки мають бути присутні у наших подальших діях. Надалі ми будемо відпрацьовувати комплекс заходів, які унеможливлять розбалансування ситуації на території області", – зазначив Барна.