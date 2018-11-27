На Тернопільщині виявили у річці тіло 62-річного чоловіка, якого розшукували з 16 листопада
16:48, 27 листопада 2018Тернопіль
177 0
Тіло знайшла староста села Вишнівчик.
Фото УНІАН
На Тернопільщині виявили у річці тіло 62-річного чоловіка, якого розшукували з 16 листопада.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, до працівників Теребовлянського відділу поліції надійшло повідомлення від старости села Вишнівчик. Заявниця розповіла, що виявила в річці Стрипа тіло чоловіка, ймовірно жителя села Зарваниця, який перебуває у розшуку.
Поліцейські підтвердили здогадки жінки.
Загиблого розшукували з 16 листопада, коли він пішов з дому і не повернувся. Слідів насильницької смерті на чоловікові не виявили.
Тіло направили для проведення судово-медичної експертизи.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter