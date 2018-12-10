На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 59-річний чоловік
12:32, 10 грудня 2018Тернопіль
91 0
Тіло чоловіка виявили на його власному подвір’ї.
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 59-річний чоловік / фото УНІАН
На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 59-річний чоловік.
Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 9 грудня у селі Ішків Козівського району.
Тіло чоловіка виявили на його власному подвір’ї.
За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження.
Також ледь не загинув від перехолодження 44-річний чоловік у Копичинцях.
Його вчасно госпіталізували.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter