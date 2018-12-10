Тіло чоловіка виявили на його власному подвір’ї.

На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 59-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 9 грудня у селі Ішків Козівського району.

Тіло чоловіка виявили на його власному подвір’ї.

За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження.

Також ледь не загинув від перехолодження 44-річний чоловік у Копичинцях.

Його вчасно госпіталізували.