На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 59-річний чоловік

12:32, 10 грудня 2018
Тернопіль
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На Тернопільщині внаслідок переохолодження загинув 59-річний чоловік / фото УНІАН

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, нещасний випадок стався учора 9 грудня у селі Ішків Козівського району.

Тіло чоловіка виявили на його власному подвір’ї.

За попередніми даними, чоловік помер від переохолодження.

Також ледь не загинув від перехолодження 44-річний чоловік у Копичинцях.

Його вчасно госпіталізували.

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