Медики тернопільської колонії попалися на видачі засудженій справки, яка могла стати підставою для її звільнення

Перевірка медичної документації виявила розбіжності між записами у медичному висновку та результатами аналізу її крові і іншими показниками, які свідчать про відсутність у пацієнтки встановленого діагнозу.

Кременецькою місцевою прокуратурою виявлено підроблення документів медичним персоналом колонії під час розгляду у суді клопотання про звільнення від покарання засудженої, що перебувала у ДУ «Збаразька виправна колонія» №63.

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Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, з вересня цього року у медичному закладі колонії лікувалась засуджена жителька Дніпропетровської області. Медичні працівники склали висновок про наявність у неї захворювання, яке є підставою для дострокового звільнення. Проте перевірка медичної документації виявила розбіжності між записами у медичному висновку та результатами аналізу її крові і іншими показниками, які свідчать про відсутність у пацієнтки встановленого діагнозу, що є підставою для звільнення від відбування покарання.

За вказаним фактом розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу ("службове підроблення").