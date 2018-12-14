Обстежуючи прилеглу територію та вулиці міста, інспектори знайшли розшуковий автомобіль на одній з металобаз Тернополя.

У Тернополі вкрадений автомобіль знайшли на пункті прийому металобрухту.

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, учора близько 11 год, на спецлінію 102 надійшло повідомлення про те, що на одній із вулиць Тернополя у заявника викрали транспортний засіб.

Поліцейські з’ясували, що автомобіль Ford був припаркований протягом двох тижнів на вул. Мазепи, оскільки був поламаний. Вранці господар виявив відсутність легківки.

Обстежуючи прилеглу територію та вулиці міста, інспектори знайшли розшуковий автомобіль на одній з металобаз Тернополя.

На місце події патрульні викликали слідчо-оперативну групу для встановлення всіх деталей інциденту.