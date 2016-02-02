На Тернопільщині відкрили меморіальну дошку загиблому в АТО земляку

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, меморіальну дошку відкрили учора на фасаді Гусятинської загальноосвітньої школі І-ІІІ, де вчився загиблий.

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У заході взяли участь родина та близькі бійця, представники влади, священнослужителі різних конфесій, товариші по службі, учні, учителі школи.

"Наші земляки, які віддали своє життя у боротьбі із ворогом, є прикладом героїзму та мужності, адже вони встали на захист держави, не задумуючись, не вагаючись, залишивши у домівках свої сім’ї", – сказав під час виступу голова обласної спілки учасників АТО Володимир Малишевський.

Гордість за таких, як Чухась, висловив голова Гусятинської райдержадміністрації Віталій Батіг, який був особисто знайомий із загиблим.

"Руслан не ухилився від виконання священного обов’язку перед державою, коли мав на те усі підстави, оскільки відчував свою відповідальність перед Україною. Його загибель зобов’язує нас, як і тих людей, які сьогодні задіяні в процесах державотворення, до відповідальності", – наголосив Віталій Батіг.

Право урочисто відкрити меморіальну дошку було надано рідним загиблого – батькам, дружині та дітям.

Після церемонії усі присутні побували на могилі Чухася, де запалили свічки і помолились за його упокій.

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Як повідомляв УНІАН, боєць батальйону "Збруч" Чухась загинув 1 лютого 2015 року внаслідок вибуху в польовому таборі військової частини на Херсонщині.