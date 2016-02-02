У Тернополі в дворі житлового будинку виявили 45-кілограмовий снаряд (відео)

19:02, 02 лютого 2016
Тернопіль
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Обставини того, як 45-кілограмовий вибухонебезпечний предмет потрапив у двір житлового будинку, встановлюють працівники правоохоронних органів.

Працівники ДСНС вилучили небезпечну знахідку / Скріншот

У Тернополі в дворі житлового будинку виявили 45-кілограмовий снаряд. Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, про те, що на вул.  Довженка, 13 поряд зі сміттєвими контейнерами знаходиться предмет, схожий на боєприпас, рятувальників сьогодні повідомили працівники Національної поліції.

Фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення, які прибули на виклик, з’ясували, що виявлений предмет є артилерійським снарядом калібром 152 мм часів Другої світової війни.

Працівники ДСНС вилучили небезпечну знахідку та вивезли в безпечне місце для подальшого знищення.

Обставини того, як 45-кілограмовий вибухонебезпечний предмет потрапив у двір житлового будинку, встановлюють працівники правоохоронних органів.

За даними рятувальників, всього з початку 2016 року на території Тернопільської області виявлено 9 вибухонебезпечних переметів часів минулих воєн.

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