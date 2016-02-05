У Тернополі поліція ініціює відсторонення від посади директора ПТУ, в якому принижували учнів, на період слідства

У Тернополі поліція ініціює відсторонення від посади директора ПТУ, в якому принижували учнів.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, з даною пропозицією слідчі звернулися з пропозицією до управлінь освіти та науки Тернопільської міської ради й облдержадміністрації.

Поліцейські пропонують відсторонити директора від виконання службових обов’язків на період проведення слідства.

Зумовлена дана пропозиція інформацією про те, що після відкритого кримінального провадження директор чинить тиск на учнів, погрожує їм, заставляє батьків учнів писати заяви, що вони не мають претензій до його методів виховання.

«З метою недопущення фактів можливого тиску на свідків даного кримінального провадження працівники поліції сьогодні проведуть роз’яснювальну роботу з керівництвом училища педагогічним та учнівським колективами», – повідомили в секторі комунікацій.

Як повідомляв УНІАН, 1 лютого слідчі Тернопільського відділення поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 1 ст. 127 Кримінального кодексу України (катування) з приводу інциденту в училищі Ресторанного сервісу та торгівлі.

Підставою для відкриття справи став відеоматеріал про неправомірні дії керівника, розміщений в інтернет-мережі. На відео видно, як двоє хлопців училища стоять на колінах на лінійці перед іншими учнями.

У такий спосіб директор ВПУ вирішив покарати їх за паління.

Також слідчими проводиться перевірка фактів можливої примусової праці потерпілих та інших учнів училища.