Тернопільська лабораторія СЕС отримає 110 тисяч на діагностику грипу та ГРВІ

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне рішення прийнято сьогодні на засіданні регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій під головуванням заступника голови ОДА Івана Крисака.

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Під час засідання директор обласного лабораторного центру Держсанепідслужби України Степан Дністрян повідомив, що через брак коштів заморожений матеріал від 93 хворих.

Відтак члени комісії прийняли рішення щодо виділення 110 тис. грн з обласного резервного фонду для придбання розхідних матеріалів та засобів з проведення лабораторної діагностики грипу та ГРВІ, необхідних для здійснення запобіжних заходів масового захворювання людей на інфекційні хвороби.

Дністрян також повідомив, що станом на сьогодні епідситуація із захворюваності на грип та ГРВІ в області є нестійкою.

«Показник захворюваності та ГРВІ серед населення області становить 75,6 випадки на 10 000 населення при епідпорозі 46, 6 випадки на 10 000 населення. Перевищено епідпоріг на 16 адміністративних територіях. Госпіталізовано за останній тиждень 652 особи. Загалом, на Тернопільщині захворіло на грип та ГРВІ 73 242 особи», – повідомив Дністрян.

Пандемічний грип лабораторно підтверджено у 37 жителів області, у тому числі у двох померлих з діагнозом позалікарняна двобічна пневмонія.