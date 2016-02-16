На Тернопільщині під час пожежі згорів 39-річний чоловік

На Тернопільщині під час пожежі в літній кухні згорів 39-річний чоловік.

Як повідомили УНІАН в центрі пропаганди територіального управління ДСНС в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Дуліби Кременецького району. Вогнем знищено диван, пошкоджено оздоблення стін та речі домашнього вжитку. На місці пожежі виявлено труп сина власника. Причина виникнення пожежі та матеріальні збитки встановлюються. Загорання ліквідовано місцевим населенням. Пожежно – рятувальні підрозділи на місце події не викликались.

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