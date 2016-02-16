На Тернопільщині за втручання прокуратури підприємство погасило понад півмільйона податкового боргу

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, підприємство несвоєчасно та не в повному обсязі сплачувало узгоджені суми податкових зобов'язань.

Відтак прокуратура звернулася до суду з адміністративним позовом про стягнення з місцевого суб’єкта господарювання податкового боргу.

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Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду позов задоволено.

На виконання судового рішення підприємство відшкодувало до бюджету податковий борг у сумі 600 тис. грн.