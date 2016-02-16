На Тернопільщині за втручання прокуратури підприємство погасило понад півмільйона податкового боргу
11:11, 16 лютого 2016Тернопіль
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На Тернопільщині за втручання прокуратури підприємство погасило 0,6 млн грн податкового боргу.
Прокуратура звернулася до суду з відповідним позовом / provce.ck.ua
Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, підприємство несвоєчасно та не в повному обсязі сплачувало узгоджені суми податкових зобов'язань.
Відтак прокуратура звернулася до суду з адміністративним позовом про стягнення з місцевого суб’єкта господарювання податкового боргу.
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Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду позов задоволено.
На виконання судового рішення підприємство відшкодувало до бюджету податковий борг у сумі 600 тис. грн.
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