На Тернопільщині за втручання прокуратури підприємство погасило понад півмільйона податкового боргу

11:11, 16 лютого 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині за втручання прокуратури підприємство погасило 0,6 млн грн податкового боргу.

Прокуратура / provce.ck.ua

Як повідомили УНІАН у прес-службі обласної прокуратури, підприємство несвоєчасно та не в повному обсязі сплачувало узгоджені суми податкових зобов'язань.

Відтак прокуратура звернулася до суду з адміністративним позовом про стягнення з місцевого суб’єкта господарювання податкового боргу.

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Рішенням Тернопільського окружного адміністративного суду позов задоволено.

На виконання судового рішення підприємство відшкодувало до бюджету податковий борг у сумі 600 тис. грн.

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