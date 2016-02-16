На Тернопільщині з початку року виявлено 113 необлікованих працівників
16:24, 16 лютого 2016Тернопіль
102 0
На Тернопільщині з початку року виявлено 113 працівників, які не були оформлені згідно з вимогами законодавства.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, цих працівників виявлено під час перевірок та індивідуальних співбесід.
Читайте такожУ Тернополі після 2,5 років ремонту відкрили оновлений міжміський автовокзал (Фото)
Встановлено, що дані особи отримали дохід на суму 177,7 тис. грн.
За результатами перевірки роботодавцям донараховано 27,9 тис. грн податку на доходи з фізичних осіб.
Читайте такожУ Тернополі за добу невідомі викрали датчики парковки з чотирьох автомобілів
За результатами вжитих заходів 102 особи (90,3% від виявлених) оформили трудові відносини.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter