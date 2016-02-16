На Тернопільщині з початку року виявлено 113 необлікованих працівників

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій Головного управління ДФС у Тернопільській області, цих працівників виявлено під час перевірок та індивідуальних співбесід.

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Встановлено, що дані особи отримали дохід на суму 177,7 тис. грн.

За результатами перевірки роботодавцям донараховано 27,9 тис. грн податку на доходи з фізичних осіб.

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За результатами вжитих заходів 102 особи (90,3% від виявлених) оформили трудові відносини.