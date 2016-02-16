На Тернопільщині у зв’язку із внесенням змін до законодавства достроково звільнено з місць позбавлення волі 57 ув’язнених.

Як повідомили УНІАН у прес-службі управління ДПтС України в Тернопільській області, зроблено це на виконання Закону України від 26 листопада 2015 року № 838-VІІІ «Про внесення зміни до Кримінального кодексу України щодо удосконалення порядку зарахування судом строку попереднього ув’язнення у строк покарання», який набрав чинності 24 грудня 2015 року.

Даний закон передбачає, що проведений затриманим день у СІЗО прирівнюється до двох днів у місцях позбавлення волі.

Як повідомили в обласному правлінні ДПтС України в Тернопільській області, загалом під дію закону на Тернопільщині підпадають 579 засуджених.

Зокрема, в Копичинській виправній колонії (№ 112) – 373, Збаразькій (№ 63) – 193, Чортківській (№ 26) - 13.

57 з них уже звільнено, зокрема, 6 осіб, засуджених за умисне вбивство, 8 – за умисне тяжке тілесне ушкодження, 14 – за розбій, 9 – за злочини, пов’язані з наркотиками.