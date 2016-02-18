На Тернопільщині студентки опинилися в реанімації після того, як їх оббризкали отруйним газом

На Тернопільщині двоє студенток опинилися в реанімації після того, як їх оббризкали отруйним газом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в гуртожитку Заліщицького агроколеджу.

16-річний студент, який проживав по сусідству з потерпілими, заради розваги почав бризкати з газового балончика в бік дівчат.

Невдовзі студенткам стало погано і вони викликали швидку.

Двох дівчат після надання медичної допомоги лікарі відпустили, ще двох студенток госпіталізували в реанімаційне відділення.

Що саме призвело до гострого отруєння неповнолітніх поліцейські наразі з’ясовують, оскільки балончик, з якого хлопець бризкав в дівчат, він викинув.

Щодо неповнолітнього складено адміністративний протокол за вчинення хуліганства. Чи обмежиться покарання лише адміністративним стягненням буде залежати від стану здоров’я потерпілих.