На Тернопільщині студентки опинилися в реанімації після того, як їх оббризкали отруйним газом

13:50, 18 лютого 2016
Тернопіль
188 0

16-річний студент, який проживав по сусідству з потерпілими, заради розваги почав бризкати з газового балончика в бік дівчат.

Дівчат оббризкали з газового балончику / Фото УНІАН

На Тернопільщині двоє студенток опинилися в реанімації після того, як їх оббризкали отруйним газом.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в гуртожитку Заліщицького агроколеджу.

16-річний студент, який проживав по сусідству з потерпілими, заради розваги почав бризкати з газового балончика в бік дівчат.

Невдовзі студенткам стало погано і вони викликали швидку.

Двох дівчат після надання медичної допомоги лікарі відпустили, ще двох студенток госпіталізували в реанімаційне відділення.

Що саме призвело до гострого отруєння неповнолітніх поліцейські наразі з’ясовують, оскільки балончик, з якого хлопець бризкав в дівчат, він викинув.

Щодо неповнолітнього складено адміністративний протокол за вчинення хуліганства. Чи обмежиться покарання лише адміністративним стягненням буде залежати від стану здоров’я потерпілих.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter