На Тернопільщині 28-річного чоловіка, який стріляв у свою дружину, засудили до 4 років тюрми

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, наприкінці минулого тижня прийняв обласний Апеляційний суд.

Попередньо було встановлено, що у липні 2015 року чоловік, який уже перебував у розшуку за вчинення шахрайств, нанесення тілесних ушкоджень та ухиляння від адміністративної відповідальності, приїхав до своєї дружини, звинуватив її у зрадах і висунув вимогу віддати йому дітей, щоб вони жили з ним.

Коли дружина відмовила, чоловік вистрілив з травматичного пістолета в дружину та її подругу, яка була в цей момент в кімнаті.

Гусятинським районним судом чоловіка було визнано винним у спробі вбивства двох осіб та засуджено до 12 років позбавлення волі.

Однак Апеляційниій суд на підставі висновків експертизи зменшив строк до 4 років позбавлення волі.