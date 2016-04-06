На Тернопільщині затримали 58-річного чоловіка, який крав із супермаркету дорогі товари

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, злодій діяв у Галичі Підгаєцького району.

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Встановлено, що чоловік, заходячи до торгового залу, в пакет набирав дорогі товари, ніс його до входу і непомітно залишав. Потім брав кілька дешевих товарів, розраховувався за них на касі, на вході підбирав залишений пакет і виходив.

Доведено, що у такий спосіб чоловікові вдалося винести товарів на 800 грн. Однак після чергового візиту чоловіка його дії помітили охоронці і викликали поліцейських. Щодо підозрюваного розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 185 ККУ (крадіжка).

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