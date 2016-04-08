В Тернопільській області виставили на повторний продаж два об’єкти загальною площею 2,5 тис. м кв

Як повідомили УНІАН в прес-службі відділення, зокрема вдруге продається нежитлове приміщення загальною площею 574,9 кв. м, яке не увійшло до статутного капіталу ТДВ “Галія”, але залишилось на його балансі.

Об’єкт розміщений у центральній частині Тернополя – в підвалі 4-поверхової будівлі на вул. Опільського, 1. Комунікації наразі від’єднані. Подальше його використання покупець визначатиме на власний розсуд.

Початкова ціна продажу об’єкта з урахуванням ПДВ – 580,8 тис грн.

Аукціон буде проведений 22 квітня 2016 року в електронній формі Українською універсальною біржею (http://uub.com.ua).

Окрім того, на повторний продаж виставлено єдиний майновий комплекс державного підприємства Виробничо-комерційної фірми по виготовленню, збору та постачанню тари „Тернопільоблтара” (разом із земельною ділянкою).

До складу єдиного майнового комплексу входять будівля контори (87,2 кв.м), цех ширпотребу (496,3 кв.м), піднавіс для тари (167,9 кв.м), арочний цех (443,8 кв.м), склад піднавісу (409,8 кв.м), склад піднавісу (325,3 кв.м) за адресою: вул. Лозовецька, 26, м. Тернопіль та будівля (27,2 кв.м) за адресою: вул. Лесі Українки, 25б, смт Дружба, Теребовлянський р-н, Тернопільська обл.

Подальше використання об’єкта покупець визначатиме на власний розсуд. Початкова ціна продажу об’єкта приватизації разом із земельною ділянкою з урахуванням ПДВ – 2,140 млн. грн

Аукціон з продажу даного об’єкту відбудеться 26 квітня 2016 року об 11 год у Регіональному відділенні ФДМУ по Тернопільській області,

Останній день подання заяв – 22 квітня 2016 року до 15 год.