У Тернополі запрацював пристрій на сонячній енергії, який дає змогу заряджати телефони та інші гаджети
00:11, 16 квітня 2016Тернопіль
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У Тернополі урочисто відкрили «Сонячне дерево» – пристрій на сонячних батареях, який виробляє електрику із сонячного світла та дає змогу заряджати мобільні телефони та інші гаджети.
Пристрій на сонячній енергії посеред Тернополя дозволяє заряджати електронні гаджети
Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, пристрій встановили під відкритим небом в центрі міста поруч із Театральним майданом.
«Сонячне дерево» встановлено у рамках проведення «Днів сталої енергії».
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Пристрій став подарунком тернопільських бізнесменів, кошти із міського бюджету на його придбання не витрачалися.
Як запевняють в прес-службі мерії, встановлене «Сонячне дерево» – перший в Україні пристрій такого роду.
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