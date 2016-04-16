У Тернополі запрацював пристрій на сонячній енергії, який дає змогу заряджати телефони та інші гаджети

Як повідомили УНІАН в прес-службі міської ради, пристрій встановили під відкритим небом в центрі міста поруч із Театральним майданом.

«Сонячне дерево» встановлено у рамках проведення «Днів сталої енергії».

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Пристрій став подарунком тернопільських бізнесменів, кошти із міського бюджету на його придбання не витрачалися.

Як запевняють в прес-службі мерії, встановлене «Сонячне дерево» – перший в Україні пристрій такого роду.