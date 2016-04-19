На Тернопільщині жінка згоріла живцем під час спалення сміття

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, трагедія сталася учора у селі Кальне Зборівського району.

За даними правоохоронців, чоловік загиблої привіз на сільський смітник різний домашній мотлох і підпалив його. Близько 22 год на звалище вирушила його дружина, аби спалити те, що не догоріло.

Близько 23 год односельці ще бачили пенсіонерку на сміттєзвалищі біля вогню.

Проте додому вона не повернулася. Вранці рідні виявили обвуглене тіло жінки за пагорбом сміттєзвалища, туди людей вивів слід обгорілої трави.

За версією правоохоронців, під час спалення сміття на жінці загорівся одяг.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").