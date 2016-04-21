На Тернопільщині відкриють пам`ятник священикам, які зазнали репресій з боку радянського режиму

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, про це сьогодні заявив заступник голови ТОДА Юрій Юрик під час відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю «УГКЦ в історії та сучасних процесах розвитку українського суспільства».

За його даними, пам’ятник відкриють цього року в селі Мушкатівка Борщівського району.

«Цього року виповнюється 70 років з часу ініційованого комуністичним режимом Львівського псевдособору, який намагався ліквідувати Українську Греко-Католицьку Церкву. В результаті лише на території Тернопільської області було репресовано й депортовано сотні священиків та віруючих. Багато хто з них так більше й не побачив рідного краю», – сказав на конференції Юрик.

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Він додав, що священики, які вижили, продовжували служити в нелюдських умовах ГУЛАГівських таборів, дехто згодом таки зумів повернутися додому, і теж заслуговує на вшанування.

«Відкриваючи такий пам’ятник, ми вшануємо тих, хто гідно ніс свій хрест, не зрадивши Бога й Україну. І найголовніше – ще раз нагадаємо нашим сучасникам про героїчну боротьбу українського народу за право гідно жити на своїй земл», - сказав Юрик.