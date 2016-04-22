У Тернополі поліцейські врятували іноземця, який з необережності порізав вену

11:09, 22 квітня 2016
Тернопіль
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У Тернополі поліцейські врятували іноземця, який з необережності порізав собі вену.

фото Патрульная полиция

Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора.

До екіпажу інспекторів патрульної поліції, який рухався вул. Хмельницького, підбігла жінка і розповіла, що чоловік, з яким вона їхала в потязі, розрізав вену на руці і тепер стікає кров’ю. Вона також повідомила, що потерпілий є громадянином Польщі і погано розмовляє українською.

Патрульні почали шукати пораненого на Привокзальному майдані. Виявили його у крові біля припаркованих автомобілів.

Перебуваючи у шоковому стані, чоловік спочатку почав втікати.

Полісмени наздогнали його і надали першу домедичну допомогу, зупинивши кровотечу, завдяки чому потерпілому вдалося уникнути значної крововтрати.

Карета швидкої допомоги невдовзі доправила чоловіка до травмпункту.

Як пояснив поляк, руку він ненароком розрізав об скло.

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