У Тернополі поліцейські врятували іноземця, який з необережності порізав вену
У Тернополі поліцейські врятували іноземця, який з необережності порізав собі вену.
Як повідомили УНІАН в патрульній поліції Тернополя, інцидент стався учора.
До екіпажу інспекторів патрульної поліції, який рухався вул. Хмельницького, підбігла жінка і розповіла, що чоловік, з яким вона їхала в потязі, розрізав вену на руці і тепер стікає кров’ю. Вона також повідомила, що потерпілий є громадянином Польщі і погано розмовляє українською.
Патрульні почали шукати пораненого на Привокзальному майдані. Виявили його у крові біля припаркованих автомобілів.
Перебуваючи у шоковому стані, чоловік спочатку почав втікати.
Полісмени наздогнали його і надали першу домедичну допомогу, зупинивши кровотечу, завдяки чому потерпілому вдалося уникнути значної крововтрати.
Карета швидкої допомоги невдовзі доправила чоловіка до травмпункту.
Як пояснив поляк, руку він ненароком розрізав об скло.