У Тернополі чоловік влаштовував позачергове подання документів до пункту прийому візових анкет, відкрито справу

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, 39-річний житель села Дичків Тернопільського району вимагав та отримав неправомірну вигоду в розмірі 270 євро від жителя області. Гроші посередник отримав за сприяння у зборі пакету документів та їх позачергового подання до пункту прийому візових анкет.

Читайте такожГлави МЗС 12 країн Євросоюзу закликали надати безвізовий режим Україні "без зволікання"

При затриманні чоловіка серед документів, зібраних на подання візи, правоохоронці знайшли архівну довідку, видану Державним архівом Львівської області, до якої внесено недостовірні відомості щодо переселення родичів прохача з території сучасної Республіки Польща на територію України.

Відкрито кримінальне провадження за ч.3 ст. 369-2 ККУ (зловживання впливом).