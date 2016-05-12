У лісосмузі на Тернопільщині знайшли тіло 28-річного таксиста
09:34, 12 травня 2016Тернопіль
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У лісосмузі на Тернопільщині правоохоронці виявили тіло 28-річного мешканця обласного центру, котрий працював таксистом.
Поліція виявила тіло таксиста / Фото УНІАН
Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, про зникнення чоловіка 11 травня повідомив його батько.
За його словами, 10 травня близько 20-ї години його син виїхав на власному автомобілі марки "ВАЗ-2115" з центрального автовокзалу Тернополя. Ймовірно, він перевозив пасажирів. Після того чоловік на контакт не виходив.
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В результаті пошуків тіло таксиста з ознаками насильницької смерті виявили у лісосмузі на території Шумського району.
За фактом вбивства розпочато кримінальне провадження.
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