На Тернопільщині чоловік застрелився з мисливської рушниці
11:41, 12 травня 2016Тернопіль
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В Тернопільській області 40-річний чоловік застрелився з мисливської рушниці.
Чоловік зачинився у гаражі і вистрелив собі в груди / Фото УНИАН
Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 11 травня у Підволочиському районі.
Чоловік зачинився у гаражі і вистрелив собі в груди.
За версією правоохоронців, причиною такого вчинку стали сімейні обставини.
Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").
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