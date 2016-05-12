На Тернопільщині чоловік застрелився з мисливської рушниці

Як повідомили УНІАН у секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався 11 травня у Підволочиському районі.

Чоловік зачинився у гаражі і вистрелив собі в груди.

За версією правоохоронців, причиною такого вчинку стали сімейні обставини.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу ("умисне вбивство").