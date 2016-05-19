У Тернополі новонародженим дітям дарують вишиванки (фото)

Як повідомили УНІАН у прес-службі міської ради, акцію під назвою "Народжені у вишиванці" приурочили до Дня вишиванки, який відзначають 19 травня.

У ході акції вишиванки новонародженим подарував міський голова Тернополя Сергій Надал.

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"Цього року ми уже вдесяте відзначаємо День вишиванки. Тому в Тернополі, з ініціативи медиків та міської ради, було прийнято рішення усім діткам, які народжуються у цей день, зробити подарунки. Ми вирішили дарувати вишиванки - генетичний код українців, символ нашої країни, у яких відтворені традиції, історії та культура. Бажаю новонародженим та їх батькам, щоб вишиванка зігрівала їх теплом та благословляла на щасливе життя", – сказав Надал.

Як повідомляв УНІАН, у Тернополі кілька сотень держслужбовців виклали сонце з вишитих рушників.