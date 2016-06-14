У Тернополі збудують храм на честь Героїв Небесної Сотні.

Як повідомляє прес-служба Тернопільської єпархії Української автокефальної православної церкви, 12 червня на вул. Микулинецькій було освячено хрест на місці, де постане храм.

Чин освячення хреста та чин заснування храму на честь святителя Миколая Чудотворця і Героїв Небесної Сотні здійснив Архиєпископ Тернопільський і Подільський Мстислав.

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Владиці співслужили настоятель майбутнього храму ієрей Микола Романюк та духовенство Тернопільського благочиння.

Після чину закладення храму високопреосвященнійший владика привітав отця Миколая та парафіян зі святом заснування нового православного храму та закликав присутніх активно підтримувати будівництво храму.