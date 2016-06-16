У Тернополі активісти пікетують міську раду, протестуючи проти затвердження нового Генплану

Як передає кореспондент УНІАН, в руках вони тримають плакати з написами «Депутат, голосуючи за прийняття змін до Генплану, ти підтримуєш знищення парків та зелених зон», «Голосуєш за Генплан – підтримуєш злочинну забудову міста», «Голосуєш за Генплан – знищуєш докази злочинів», «Депутати, зупиніть знищення Тернополя міською владою», «Новий Генплан – новий злочин Надала» (Сергій Надал – міський голова Тернополя – УНІАН).

У такий спосіб активісти хочуть попередити затвердження сьогодні на сесії нового Генплану, який, на їх переконання, має мету узаконити усі незаконні будови, які були зведені у зелених зонах або з порушеннями.

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Також активісти вимагають звільнити з посад головного архітектора міста Василя Бесагу та начальника відділу земельних ресурсів Тернопільської міської ради Віктора Кібляра.

«Завдяки затвердженню нового Генплану влада Тернополя намагається не просто приховати свої злочини, а й узаконити їх. Ми закликаємо депутатів цього не допустити до завершення розслідування кримінальних проваджень за фактами фальсифікації Генплану та за фактами незаконного виділення земельних ділянок», – зазначив один з активістів Олег Синовець.

Проект нового Генплану Тернополя уже виносився на попередню сесію міської ради, однак тоді дане питання зняли з розгляду.