На Тернопільщині госпіталізували бабусю з онукою, які випадково випили отруту для шкідників

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у Козівському районі.

Встановлено, що дідо дівчинки планував обприскувати виноград розчином проти шкідників і залишив розведену отруту у відрі в хаті.

Його дружина, не знаючи про це, з даної отруєної води приготувала чай для себе та онуки.

Після споживання напою обом різко погіршало, відтак їх госпіталізували в районну лікарню, де надали необхідну допомогу.