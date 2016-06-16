На Тернопільщині госпіталізували бабусю з онукою, які випадково випили отруту для шкідників
12:20, 16 червня 2016Тернопіль
201 0
На Тернопільщині госпіталізували 57-річну жінку з 8-річною онукою, які випадково випили отруту для шкідників.
Фото cont.ws
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у Козівському районі.
Встановлено, що дідо дівчинки планував обприскувати виноград розчином проти шкідників і залишив розведену отруту у відрі в хаті.
Його дружина, не знаючи про це, з даної отруєної води приготувала чай для себе та онуки.
Після споживання напою обом різко погіршало, відтак їх госпіталізували в районну лікарню, де надали необхідну допомогу.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter