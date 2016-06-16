На Тернопільщині госпіталізували бабусю з онукою, які випадково випили отруту для шкідників

12:20, 16 червня 2016
Тернопіль
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На Тернопільщині госпіталізували 57-річну жінку з 8-річною онукою, які випадково випили отруту для шкідників.

Фото cont.ws

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора у Козівському районі.

Встановлено, що дідо дівчинки планував обприскувати виноград розчином проти шкідників і залишив розведену отруту у відрі в хаті.

Його дружина, не знаючи про це, з даної отруєної води приготувала чай для себе та онуки.

Після споживання напою обом різко погіршало, відтак їх госпіталізували в районну лікарню, де надали необхідну допомогу. 

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