На Тернопільщині неповнолітня жителька Миколаївської області поранила ножем місцевого жителя

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, інцидент стався учора в селищі Товсте Заліщицького району.

До правоохоронців надійшло повідомлення від 31-річного мешканця про те, що невідома жінка вдарила його ножем.

Слідчо-оперативна група, яка виїхала на місце події, встановила, що тілесні ушкодження потерпілому нанесла уродженка Миколаївської області.

Встановлено, що 17-річна дівчина разом з родиною приїхала на Тернопільщину у пошуках сезонних заробітків.

Зі слів потерпілого, він зробив зауваження молодій особі, котра йшла вулицею, голосно висвистувала, щось викрикувала. Зав’язався словесний конфлікт.

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Неповнолітня саме поверталася з крамниці, де придбала ніж, відтак вдарила ним у живіт чоловіка.

Потерпілий з діагнозом «ножове непроникаюче поранення передньої черевної стінки» госпіталізований у Товстенську лікарню.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 ККУ (умисне легке тілесне ушкодження).