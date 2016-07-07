На Тернопільщині до чотирьох з половиною років ув’язнення засуджено організатора групи злодіїв

Як повідомили УНІАН в прес-службі обласної прокуратури, відповідний вирок виніс учора Тернопільський міськрайонний суд.

Було доведено, що підсудний, не маючи постійного джерела доходу, організував злочинну групу з метою вчинення на території Тернопільської області крадіжок майна з господарських приміщень та його подальшої реалізації.

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Обвинувачені у нічну пору доби приїжджали на автомобілі до місця злочину та, зламуючи замки, проникали у приміщення.

Упродовж майже року обвинувачені незаконно проникли та викрали майно із 13 помешкань громадян на території області.

Вироком суду організатора злочинної групи засуджено до 4 років 6 місяців позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому на праві особистої власності майна. Одного із спільників засуджено до 4 років 2 місяців позбавлення волі, а другого - до 4 років з конфіскацією всього майна.