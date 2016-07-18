Барна закликав місцеву владу та активістів допомогти контролювати, аби дорогами області в спеку не їздили великі вантажівки

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, відповідне звернення він зробив сьогодні під час наради, на якій обговорювався стан доріг в області.

«Немає сенсу витрачати кошти на ремонт доріг, якщо вони будуть знищені вантажівками. Я думаю, що в питанні контролю мають брати участь і представники органів місцевого самоврядування, і громадських організацій. Це - спільна відповідальність», – підкреслив Барна.

Він зазначив, що Тернопільщина – аграрна область і в період жнив через рух великотоннажних автомобілів, які перевозять урожай, відбувається значне руйнування доріг.

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Такі вантажівки створюють колійність і напливи на дорожньому покритті. Окрім того надміру навантажені транспортні засоби створюють загрозу безпеці руху для інших водіїв та пішоходів.

«За підрахунками спеціалістів щорічні збитки, які завдаються дорожньому господарству внаслідок руйнування доріг, спричинених рухом великовагових транспортних засобів, складає більше 2 млрд. грн. Тому для нас важливо не тільки ремонтувати дороги, а й правильно використовувати їх», - наголосив Барна.

Він нагадав, що з метою збереження дорожнього покриття в теплу пору року з 1 червня 2016 року в області введено обмеження на рух великотоннажних автомобілів загальною масою понад 24 т у спекотні дні літнього періоду (при температурі 28 і більше градусів за Цельсієм) з 10 до 22 год. При цьому зазначив, що дані обмеження виконуються далеко не завжди.

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«Автомобільними дорогами, несуча спроможність яких значно менше встановленої норми – 40 т, їздять вантажівки повною масою у 60-70 т, що призводить до незворотних і катастрофічних руйнувань дорожнього покриття», – констатував під час наради начальник Служби автомобільних доріг у Тернопільській області Богдан Юлик.

Відтак правоохоронним органам було дано доручення звернути увагу щодо дотримання обмежень у пересуванні великотонажних автомобілів. При цьому керівники області розраховують на допомогу громадських активістів та представників місцевих громад.