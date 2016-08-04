На Тернопільщині викрили місцевого жителя, який незаконно добував пісковик у кар’єрі.

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, чоловік розкрадав корисні копалини у селі Тростянець Бережанського району

Пісковик він видобував екскаватором "Атлас" і все на КАМАЗ, яким і доставляв крадений камінь.

Техніку правоохоронці вилучили .

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Офіційно даний кар'єр знаходиться у розробці і його лише готують до роботи.

У затриманого жителя Бережан була частина документів на видобування корисних копалин у ньому, проте ліцензії він не мав.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 240 ККУ (порушення правил охорони або використання надр).