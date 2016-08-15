У Тернополі квартирант виніс з орендованого помешкання майно на 80 тисяч гривень

17:53, 15 серпня 2016
Тернопіль
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У Тернополі квартирант виніс із помешкання, яке винаймав, майно на суму понад 80 тисяч гривень.

Фото Marc Gregory via flickr.com

Як повідомили УНІАН у секторі комунікації головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, із заявою до правоохоронців звернувся 19-річний тернополянин.

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Він повідомив, що здав квартиру в оренду на дві доби мешканцю Одеси. Коли ж прийшов, щоб забрати у квартиранта ключі, у помешканні нікого не застав. Разом з одеситом зникли одинадцять картин, телевізор, пилосос та електрична духовка.

Поліцейські намагаються встановити особу підозрюваного.

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