На Тернопільщині відбулося свято Червоногородського замку

Як повідомляє прес-служба Тернопільської облдержадміністрації, захід пройшов у рамках проекту «Свята Замків», який запропонував реалізувати голова ОДА Степан Барна.

«Нашою метою насамперед є привернення уваги до визначних місць Тернопільщини, що, у свою чергу, сприятиме розвитку туризму в області. Тому цьогорічною новинкою, яка змогла багатьох зацікавити та порадувати, стали «Свята замків». Сьогодні Червоногородський замок став вже восьмою історико-архітектурною пам’яткою, на території якої проводиться таке яскраве та живе дійство», – сказав Барна.

Читайте такожНа Тернопільщині вдаються до нестандартних рішень, щоб врятувати середньовічні замки

Присутні на святі мали можливість побачити виставку стрілецької зброї, спробувати себе в караоке, краще пізнати історію Заліщицького району, а також переглянути концерт.

Спеціальними гостями свята стали український гурт «DZIDZIO» та супер-фіналіст шоу «Х-Фактор» – гурт «Тріода».