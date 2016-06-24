На Тернопільщині 26 червня відбудеться свято замку у Скалаті

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, офіційне відкриття заходу відбудеться о 14 год.

В рамках заходу передбачена концертна програма, танці, розваги для дітей та дорослих, майстер класи від народних умільців.

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Також діятиме польова кухня, де частуватимуть всіх бажаючих.

Свято замку у Скалаті є частиною загальнообласної програми з популяризації замків області. Свята замків вже відбулися в Збаражі, Кременці, Бережанах, Сидорові. Після Скалата свято замку 3 липня проведуть у Теребовлі.

Довідка УНІАН. Скалатський замок –пам’ятка оборонної архітектури, яскравий приклад регулярних баштових замків Поділля ХVII ст.

Замок збудував галицький мечник Кшиштоф Віхровський у 1630-1634 роках.

У ХVII ст. замок був розташй на околиці міста й охороняв під’їзди до нього. Сьогодні ж Скалатська твердиня знаходиться у центрі Скалата.