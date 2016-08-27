У Тернополі розпочався другий етап Чемпіонату світу з водно-моторного спорту
16:18, 27 серпня 2016Тернопіль
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Участь в змаганнях беруть 35 спортсменів з США та 11 країн Європи
Переможців вшанують «зіркою» на Алеї слави на набережній / wikimedia.org
Як повідомив УНІАН президент Національної федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук, чемпіонату світу проходить у Формулі-500, також на тернопільському озері проходить етап чемпіонату Європи у формулі-250 та етап чемпіонату Європи у класі Формула-125.
За даними Шевчука, цьогоріч на чемпіонаті світу у Формулі-500 змагатимуться 15 болідів, що є рекордом для цього класу.
Переможців вшанують «зіркою» на Алеї слави на набережній.
Україну на змаганнях представляють чотири спортсмени, вони виступають у класі Формула-250.
Змагання триматимуть два дні, нагородження переможців відбудеться завтра в рамках святкування Дня міста.
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