У Тернополі розпочався другий етап Чемпіонату світу з водно-моторного спорту

16:18, 27 серпня 2016
Тернопіль
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 Участь в змаганнях беруть 35 спортсменів з США та 11 країн Європи

wikimedia.org

Як повідомив УНІАН президент Національної федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук, чемпіонату світу проходить у Формулі-500, також на тернопільському озері проходить етап чемпіонату Європи у формулі-250 та етап чемпіонату Європи у класі Формула-125.

За даними Шевчука, цьогоріч на чемпіонаті світу у Формулі-500 змагатимуться 15 болідів, що є рекордом для цього класу.

Переможців вшанують «зіркою» на Алеї слави на набережній.

Україну на змаганнях представляють чотири спортсмени, вони виступають у класі Формула-250.

Змагання триматимуть два дні, нагородження  переможців відбудеться завтра в рамках святкування Дня міста.

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