У Тернополі розпочався другий етап Чемпіонату світу з водно-моторного спорту

Як повідомив УНІАН президент Національної федерації водно-моторного спорту Віктор Шемчук, чемпіонату світу проходить у Формулі-500, також на тернопільському озері проходить етап чемпіонату Європи у формулі-250 та етап чемпіонату Європи у класі Формула-125.

За даними Шевчука, цьогоріч на чемпіонаті світу у Формулі-500 змагатимуться 15 болідів, що є рекордом для цього класу.

Переможців вшанують «зіркою» на Алеї слави на набережній.

Україну на змаганнях представляють чотири спортсмени, вони виступають у класі Формула-250.

Змагання триматимуть два дні, нагородження переможців відбудеться завтра в рамках святкування Дня міста.