На Тернопільщини чотири райони отримали шкільні автобуси замість тих, які свого часу було передано для потреб АТО
На Тернопільщини чотири райони отримали шкільні автобуси заміысть тих, які свого часу було передано для потреб антитерористичної операції на Донбасі.
Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автобусів урочисто вручили голова ОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук.
Наразі 4 нові автобуси «Богдан» отримали Козівський, Заліщицький, Бучацький та Борщівський райони, які використовуватимуть для доїзду учнів до Кудринецької, Стінківської, Торської та Козівської загальноосвітніх шкіл.
Ще п’ять «шкільних автобусів» доставлять в райони Тернопільської області протягом вересня.
«Навіть в умовах війни ми думаємо про дітей і покращення умов їхнього навчання. Ми докладаємо зусиль, щоб збільшити кількість «шкільних автобусів». Це стане першим кроком для забезпечення в нашій області нової якості освіти, адже з допомогою нового транспорту близько 90% учнів зможуть легше і швидше діставатись до навчальних закладів. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися постійно, адже доступна та якісна освіта наших дітей – це інвестиція у майбутнє нашої держави», – сказав Барна.
Він додав, що Тернопільська область закуповує ще 31 автобус для потреб районів та територіальних громад, який буде закуплено за кошти субвенції та 30% буде профінансовано з обласного та місцевих бюджетів .
Загальна буде куплено транспорту на 36 млн. грн.
Загалом у 2016/2017 навчальному році довозити дітей до шкіл на Тернопільщині будуть 147 «шкільних автобусів».