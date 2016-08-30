На Тернопільщини чотири райони отримали шкільні автобуси замість тих, які свого часу було передано для потреб АТО

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, ключі від автобусів урочисто вручили голова ОДА Степан Барна та голова облради Віктор Овчарук.

Наразі 4 нові автобуси «Богдан» отримали Козівський, Заліщицький, Бучацький та Борщівський райони, які використовуватимуть для доїзду учнів до Кудринецької, Стінківської, Торської та Козівської загальноосвітніх шкіл.

Ще п’ять «шкільних автобусів» доставлять в райони Тернопільської області протягом вересня.

«Навіть в умовах війни ми думаємо про дітей і покращення умов їхнього навчання. Ми докладаємо зусиль, щоб збільшити кількість «шкільних автобусів». Це стане першим кроком для забезпечення в нашій області нової якості освіти, адже з допомогою нового транспорту близько 90% учнів зможуть легше і швидше діставатись до навчальних закладів. Робота в цьому напрямку буде продовжуватися постійно, адже доступна та якісна освіта наших дітей – це інвестиція у майбутнє нашої держави», – сказав Барна.

Він додав, що Тернопільська область закуповує ще 31 автобус для потреб районів та територіальних громад, який буде закуплено за кошти субвенції та 30% буде профінансовано з обласного та місцевих бюджетів .

Загальна буде куплено транспорту на 36 млн. грн.

Загалом у 2016/2017 навчальному році довозити дітей до шкіл на Тернопільщині будуть 147 «шкільних автобусів».