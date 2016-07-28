На Тернопільщині поліцейські затримали крадія завдяки тому, що його вдарило струмом на місці злочину

Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двоє чоловіків проникли на підстанцію в Чортківському районі і викрали кілька металевих пластин, розукомплектувавши 5 рубильників.

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Здавши накрадене на металобрухт, учора злодії прийшли вкрасти решту пластин.

При цьому одного з них сильно вдарило струмом. Колега травмованого, вирішивши, що той загинув, втік.

Лежачого чоловіка біля трансформаторної підстанції виявили перехожі й викликали швидку.

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Особу втікача поліцейські також з’ясували.

Обом чоловікам інкримінують ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).