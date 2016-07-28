На Тернопільщині поліцейські затримали крадія завдяки тому, що його вдарило струмом на місці злочину
На Тернопільщині поліцейські затримали крадія завдяки тому, що того сильно вдарило струмом при розкомплектації трансформатора.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, двоє чоловіків проникли на підстанцію в Чортківському районі і викрали кілька металевих пластин, розукомплектувавши 5 рубильників.
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Здавши накрадене на металобрухт, учора злодії прийшли вкрасти решту пластин.
При цьому одного з них сильно вдарило струмом. Колега травмованого, вирішивши, що той загинув, втік.
Лежачого чоловіка біля трансформаторної підстанції виявили перехожі й викликали швидку.
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Особу втікача поліцейські також з’ясували.
Обом чоловікам інкримінують ч. 3 ст. 185 Кримінального кодексу України (крадіжка, поєднана з проникненням у житло, інше приміщення чи сховище).