Волонтери з Тернопільщини відправили захисникам Маріуполя 28 тонн продуктів (фото)
13:34, 19 жовтня 2016Тернопіль
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Перед відправленням продукти освятили священики
Вантажівка вирушила 18 жовтня / Фото Ігоря Корчака
Волонтерська група «Схід та Захід єдині» відправила бійцям, котрі несуть службу в районі Маріуполя, 28 тонн продуктів.
Як повідомляє кореспондент УНІАН, вантажівка з допомогою вирушила з Тернопільщини вчора.
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Волонтери зібрали для бійців близько 5 тонн яблук, хліб, тушковане м’ясо, супи швидкого приготування, домашні закрутки, овочі, яйця, чай тощо.
Завантажити продукти в автомобіль допомагали учні Озернянської школи.
Вантажівку освятили священники / Фото Ігоря Корчака
Перед відправленням продукти освятили священики, котрі благословили волонтерів у дорогу.
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