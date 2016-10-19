Волонтери з Тернопільщини відправили захисникам Маріуполя 28 тонн продуктів (фото)

13:34, 19 жовтня 2016
Тернопіль
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Перед відправленням продукти освятили священики

Вантажівка вирушила 18 жовтня / Фото Ігоря Корчака

Волонтерська група «Схід та Захід єдині» відправила бійцям, котрі несуть службу в районі Маріуполя, 28 тонн продуктів.

Як повідомляє кореспондент УНІАН, вантажівка з допомогою вирушила з Тернопільщини вчора.

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Волонтери зібрали для бійців близько 5 тонн яблук, хліб, тушковане м’ясо, супи швидкого приготування, домашні закрутки, овочі, яйця, чай тощо.

Завантажити продукти в автомобіль допомагали учні Озернянської школи.

Вантажівку освятили священники / Фото Ігоря Корчака

Перед відправленням продукти освятили священики, котрі благословили волонтерів у дорогу.

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