Волонтери з Тернопільщини відправили захисникам Маріуполя 28 тонн продуктів (фото)

Перед відправленням продукти освятили священики

Волонтерська група «Схід та Захід єдині» відправила бійцям, котрі несуть службу в районі Маріуполя, 28 тонн продуктів. Як повідомляє кореспондент УНІАН, вантажівка з допомогою вирушила з Тернопільщини вчора. Читайте такожНа Тернопільщині планують створити ліжкомісця для безнадійно хворих у кожному районі Волонтери зібрали для бійців близько 5 тонн яблук, хліб, тушковане м’ясо, супи швидкого приготування, домашні закрутки, овочі, яйця, чай тощо. Завантажити продукти в автомобіль допомагали учні Озернянської школи. Перед відправленням продукти освятили священики, котрі благословили волонтерів у дорогу.

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