Поліція Донецької області: за час АТО більше 1,7 тис. терактів забрали життя 174 осіб

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, матеріали кримінальних проваджень за фактами терактів передані в Службу безпеки України.

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Також повідомляється, що сьогодні поблизу Волновахи відкрито пам'ятний знак жертвам одного з терактів, скоєних бойовиками в січні минулого року.

13 січня 2015 року терористи з боку окупованого Докучаєвська з реактивних систем залпового вогню «Град» відкрили вогонь по блокпосту №5 на трасі Маріуполь-Волноваха-Донецьк. Під обстріл потрапив рейсовий автобус, що рухався за маршрутом Златоустовка-Донецьк. В результаті обстрілу від численних осколкових поранень у салоні автобуса загинули 10 мирних жителів, ще 2 людини померли від поранень у лікарні, 18 осіб отримали поранення.

На місці скоєння теракту встановлено монумент з іменами 12 загиблих, на місці трагедії відбувся реквієм пам'яті жертв вшанували хвилиною мовчання.