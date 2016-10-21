На Тернопільщині 300 гектарів землі навчального закладу незаконно передали агропідприємству

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури області, незаконний договір між навчальним закладом та сільськогосподарським підприємством було укладено ще у 2013 році.

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Правопорушення викрили співробітники прокуратури спільно з працівниками УСБУ в Тернопільській області.

За цим фактом Теребовлянською місцевою прокуратурою вчора розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем).