Школам Тернопільщини передали 19 автобусів

Як повідомляє кореспондент УНІАН, сьогодні на Театральному майдані міста транспортні засоби урочисто передали навчальним закладам.

«Автобуси придбано на умовах фінансування: 70% - державний бюджет та 30% - місцевий бюджет. Автобуси українського виробництва, вони будуть розподілені у села районів і об`єднаних територіальних громад. Загальна вартість автобусів – більше 50 млн. грн», - розповіла начальник управління освіти і науки облдержадміністрації Ольга Хома.

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Загалом, на умовах співфінансування придбано 31 автобус. Ще 12 очікують у листопаді-грудні цього року. Це дозволить забезпечити транспортом 90% вчителів та учнів області.

Крім того, кожна об`єднана територіальна громада, яка має ресурси, може придбати додаткові автобуси для перевезення дітей на екскурсії, різні заходи тощо.

«В рамках стратегії децентралізації ми повинні не тільки дбати про якість навчання, а в першу чергу створення умов для цього. Насамперед, комфортного доїзду до місць навчання. Тому ми поставили за мету укомплектувати школи автобусами. Ми повертаємо 9 автобусів, які були відправлені у зону проведення АТО у 2014 році. Вони будуть профінансовані з державного бюджету – це майже 14 млн. грн. 4 з них ми вже передали, ще 5 очікуємо в першій декаді листопада», - сказав голова обласної державної адміністрації Степан Барна

Загалом, щоб стовідсотково забезпечити транспортом усі навчальна заклади області, потрібно ще 15 автобусів.