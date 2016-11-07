Четверо тернопільських спортсменів стали чемпіонами світу з кікбоксингу за версією WTKA.

Як повідомили УНІАН в прес-службі облдержадміністрації, вони здобули перемоги на ХІІ Чемпіонаті світу з кікбоксингу, який відбувся в Італії.

У складі збірної України, яка зайняла перше місце у загальнокомандному заліку, чемпіонами світу стали представники Тернопільської обласної федерації кікбоксингу Василь Худзік та Любов Дереш (серед дорослих), а також Данило Рибченко та Максим Грейцар (серед юніорів).

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Як розповів тренер спортсменів Олександр Дульнєв, минулоріч тернополяни вже пробували свої сили на змаганнях світового рівня, однак тоді не потрапили в кло призерів, здобувше лише 5-те місце.

«За рік вони набралися досвіду, побилися на турнірах, чемпіонатах України, попрацювали більше над своїми помилками, і тепер отримали заслужені перемоги», – сказав Дульнєв.

Він додав, що Рибченко фінальний бій з представником Македонії закінчив нокаутом.

Загалом, участь у чемпіонаті світу в Італії взяли 1300 спортсменів з 86 країн, які виступали у змаганнях з різних бойових єдиноборств.

Україна була представлена лише в кікбоксингу.