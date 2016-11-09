Житель Тернопільщини виграв у лотерею 0,5 млн грн

Житель Тернопільщини розділив виграш в 1 млн грн із ще одним переможцем з Чернівців, який теж вгадав правильні цифри.

За даними оператора, житель Тернопільщини свій щасливий квиток придбав у Кременці.

Як повідомляв УНІАН, у вересні мешканець Тернополя виграв у лотерею 3 млн грн.