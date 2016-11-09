Житель Тернопільщини виграв у лотерею 0,5 млн грн
13:22, 09 листопада 2016Тернопіль
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Як повідомили УНІАН в прес-службі оператора державних лотерей «М.С.Л.», чоловік здобув виграш у 900-му ювілейному тиражі від 6 листопада 2016 року.
Житель Тернопільщини розділив виграш в 1 млн грн із ще одним переможцем з Чернівців / report.if.ua
Житель Тернопільщини розділив виграш в 1 млн грн із ще одним переможцем з Чернівців, який теж вгадав правильні цифри.
За даними оператора, житель Тернопільщини свій щасливий квиток придбав у Кременці.
Як повідомляв УНІАН, у вересні мешканець Тернополя виграв у лотерею 3 млн грн.
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